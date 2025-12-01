0
НОВОСТИ

Передача Украине активов РФ станет их нелегальной конфискацией — премьер Словакии

22:00 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя предложение передать Украине заблокированные в Евросоюзе активы РФ, сказал, что это была бы незаконная конфискация. Трансляция велась на YouTube-канале пресс-службы аппарата словацкого правительства.

«Это нелегальная конфискация, которая столкнется с огромной проблемой с арбитражами и ответом со стороны РФ», — отметил Фицо. Словакия, по его словам, выступает против передачи российских активов Киеву и против любых вариантов продолжения финансирования военных действий.

