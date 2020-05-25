Россия не допустит приватизации Луны - Рогозин
12:20 25.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приватизация Луны противоречит международному праву, Россия не допустит этого, заявил в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда"
"Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву", - сказал Рогозин.
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