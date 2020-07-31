Турция готова "устранить обеспокоенность" США из-за несовместимости С-400 и F-35 - министр

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду о готовности Анкары "устранить обеспокоенность" США из-за несовместимости американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Турция продолжала производить ключевые компоненты для F-35, несмотря на пандемию и исключение ее из числа стран - участников проекта по их созданию. Я хотел бы подчеркнуть, что Турция является не клиентом в программе по производству F-35, а партнером. Мы готовы с технической точки зрения устранить обеспокоенность Соединенных Штатов по вопросу несовместимости С-400 и F-35", - подчеркнул Акар в видеозаписи, распространенной на странице оборонного ведомства в "Твиттере".