Турция готова "устранить обеспокоенность" США из-за несовместимости С-400 и F-35 - министр
12:00 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду о готовности Анкары "устранить обеспокоенность" США из-за несовместимости американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
"Турция продолжала производить ключевые компоненты для F-35, несмотря на пандемию и исключение ее из числа стран - участников проекта по их созданию. Я хотел бы подчеркнуть, что Турция является не клиентом в программе по производству F-35, а партнером. Мы готовы с технической точки зрения устранить обеспокоенность Соединенных Штатов по вопросу несовместимости С-400 и F-35", - подчеркнул Акар в видеозаписи, распространенной на странице оборонного ведомства в "Твиттере".
Новости
- 22:45 30.07.2020
- Украина рассчитывает получить от ВОЗ вакцины от COVID-19 для пятой части населения страны
- 21:20 30.07.2020
- МИД России объяснил, что делала заедржанная группа граждан РФ в Минске
- 20:50 30.07.2020
- Сенат США не поддерживает идею переноса даты президентских выборов
- 20:05 30.07.2020
- Источник, близкий к переговорам по Донбассу, прокомментировал письмо Козака
- 19:40 30.07.2020
- Азербайджан не будет вести переговоров с Нагорным Карабахом - президент Алиев
- 19:00 30.07.2020
- Ученые России и США будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
- 18:48 30.07.2020
- «Пятерочку» в ВАО закрыли после жалоб на несоблюдение масочного режима
- 18:35 30.07.2020
- Епископом Римско-католической церкви впервые был назначен россиянин
- 18:25 30.07.2020
- Посол Салливан: Это просто нелепо, что Рид был признан виновным и приговорен к девяти годам
- 18:17 30.07.2020
- Помпео назвал примерный срок вывода войск США из Афганистана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать