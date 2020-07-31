США вернут на родину около 6,4 тыс. своих военнослужащих, выводимых из ФРГ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты вернут на родину примерно 6,4 тыс. из 11,9 тыс. американских военнослужащих, которых выводят из Германии. Об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер

"Согласно действующему плану Европейского командования ВС США, из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих, <...> около 6,4 тыс. будут возвращены домой", - отметил шеф Пентагона. По его словам, около 5,6 тыс. из 11,9 тыс. военнослужащих будут передислоцированы в Италию и Бельгию.