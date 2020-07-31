0
0
390
НОВОСТИ

Представитель ВОЗ во Вьетнаме опроверг утверждения о появлении агрессивного коронавируса

07:00 30.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Появление новых случаев заражения коронавирусом в третьем по величине городе Вьетнама Дананге не вызывает серьезных опасений, поскольку вирулентность этого штамма ничем не отличается от вируса, встречающегося в других странах. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме Пак Кидонг, сообщает в четверг местный новостной портал "Ви-эн экспресс" (VnExpress).

Представитель ВОЗ опроверг многочисленные сообщения СМИ о том, что выявленный при новой вспышке в Дананге тип вируса является более агрессивным и обладает большей способностью заражать людей. "Несмотря на мутации, которые появляются в этом вирусе, нет причин для большего беспокойства. Согласно имеющимся данным, потенциал передачи и вирулентность этого вируса не изменились", - подчеркнул он.

Пак Кидонг также высоко оценил осуществляемые Вьетнамом меры по профилактике и борьбе с распространением коронавируса. По его словам, своевременное обнаружение на прошлой неделе новых локальных случаев заражения коронавирусом доказало эффективность системы эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями во Вьетнаме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:45 30.07.2020
Украина рассчитывает получить от ВОЗ вакцины от COVID-19 для пятой части населения страны
0
156
21:20 30.07.2020
МИД России объяснил, что делала заедржанная группа граждан РФ в Минске
0
295
20:50 30.07.2020
Сенат США не поддерживает идею переноса даты президентских выборов
0
274
20:05 30.07.2020
Источник, близкий к переговорам по Донбассу, прокомментировал письмо Козака
0
368
19:40 30.07.2020
Азербайджан не будет вести переговоров с Нагорным Карабахом - президент Алиев
0
363
19:00 30.07.2020
Ученые России и США будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
0
328
18:48 30.07.2020
«Пятерочку» в ВАО закрыли после жалоб на несоблюдение масочного режима
0
321
18:35 30.07.2020
Епископом Римско-католической церкви впервые был назначен россиянин
0
361
18:25 30.07.2020
Посол Салливан: Это просто нелепо, что Рид был признан виновным и приговорен к девяти годам
0
432
18:17 30.07.2020
Помпео назвал примерный срок вывода войск США из Афганистана
0
357

Возврат к списку