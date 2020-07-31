Представитель ВОЗ во Вьетнаме опроверг утверждения о появлении агрессивного коронавируса
07:00 30.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Появление новых случаев заражения коронавирусом в третьем по величине городе Вьетнама Дананге не вызывает серьезных опасений, поскольку вирулентность этого штамма ничем не отличается от вируса, встречающегося в других странах. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме Пак Кидонг, сообщает в четверг местный новостной портал "Ви-эн экспресс" (VnExpress).
Представитель ВОЗ опроверг многочисленные сообщения СМИ о том, что выявленный при новой вспышке в Дананге тип вируса является более агрессивным и обладает большей способностью заражать людей. "Несмотря на мутации, которые появляются в этом вирусе, нет причин для большего беспокойства. Согласно имеющимся данным, потенциал передачи и вирулентность этого вируса не изменились", - подчеркнул он.
Пак Кидонг также высоко оценил осуществляемые Вьетнамом меры по профилактике и борьбе с распространением коронавируса. По его словам, своевременное обнаружение на прошлой неделе новых локальных случаев заражения коронавирусом доказало эффективность системы эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями во Вьетнаме.
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