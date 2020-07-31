В Волгоградской области задержаны организатор и 5 участников экстремистской ячейки - ФСБ
10:05 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России задержала в Волгоградской области организатора и пятерых участников ячейки международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России и Росгвардией пресечена в Волгоградской области деятельность ячейки запрещенной в РФ международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", - отметили в ФСБ. В отношении организатора и пяти ее участников возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").
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