В Волгоградской области задержаны организатор и 5 участников экстремистской ячейки - ФСБ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала в Волгоградской области организатора и пятерых участников ячейки международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России и Росгвардией пресечена в Волгоградской области деятельность ячейки запрещенной в РФ международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", - отметили в ФСБ. В отношении организатора и пяти ее участников возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").