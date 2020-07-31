Андрей Воробьев: Несмотря на вызовы, завод "Мерседес" в Подмосковье продолжает работать
13:10 31.07.2020
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Фото Константина Семенца
"Очень приятно, что, несмотря на вызовы, которые нам преподносит жизнь, линия завода работает, машины производятся. Для нас большая честь, что в прошлом году сюда приезжал президент Владимир Владимирович Путин и запускал предприятие. Хочу пожелать, чтобы и в дальнейшем завод также продуктивно работал", - сказал губернатор.
Завод был открыт в индустриальном парке "Есипово" в городском округе Солнечногорск 3 апреля 2019 года. Строительство заняло менее двух лет. Сейчас здесь работают свыше 1 тыс. человек, в период пандемии никто сокращен не был.
В рамках соглашения между "Мерседесом" и правительством Московской области на базе колледжа "Подмосковье" в Клину ведется подготовка кадров для работы на заводе. За счет региона обустроен учебный центр, закуплено оборудование.
Во время посещения завода Андрей Воробьёв вручил областные награды сотрудникам завода и его генеральному директору Акселю Бензе.
"Я благодарен правительству Московской области и лично губернатору за оказанное нам доверие и тесное сотрудничество. С самого начала строительства завода мы чувствовали большую поддержку со стороны руководства региона. Завод "Мерседес-Бенц" - это результат наших совместных усилий, крепкого партнерства и взаимной поддержки. Работать в Московской области - большая честь для всей компании и для меня лично", - отметил Аксель Бензе.
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