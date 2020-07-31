Российские военные начали учения в Армении
14:00 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 4 тыс. военнослужащих воинских частей и соединений Южного военного округа (ЮВО) приступили к двусторонним учениям на полигонах в Волгоградской и Ростовской областях и на территории Армении, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе округа.
"Батальонные тактические учения в войсках ЮВО дополнительно охватили военные полигоны трех регионов - в Армении, в Волгоградской и Ростовской областях", - говорится в распространенном сообщении.
Отмечается, что на горном полигоне Алагяз в Армении танковые подразделения выполнили боевые стрельбы по целям, расположенным на дальности до 4 тыс. м, скрытым за складками горной местности.
На полигонах Прудбой под Волгоградом и Кузьминский в Ростовской области военнослужащие приступили к инженерному оборудованию позиций. В условиях ведения ими маневренной обороны инженерные подразделения отработали тактику "Сирийский вал", обеспечивающую создание насыпных укрытий для бронетехники при ведении боя и выполнении противоогневого маневра.
Ранее сообщалось о начале двусторонних тактических учений одновременно в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. В учениях принимает участие более 5 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.
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