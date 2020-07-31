Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменениях в избирательное законодательство, который в том числе устанавливает возможность проголосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Такая поправка была внесена при рассмотрении во втором чтении законопроекта, позволяющего освобождать члена избирательной комиссии с правом решающего голоса от должности до истечения срока его полномочий. Этот документ был внесен в Госдуму в 2012 г. Дмитрием Медведевым, занимавшим в тот момент должность президента РФ. Он позволяет избиркомам отзывать членов комиссии по мотивированному представлению политических партий, которые их назначили. При этом рассматривать такие представления избиркомы смогут только в случае, если партия одновременного внесла предложения по кандидатуре нового члена.

Решение о возможности проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех, будут принимать избиркомы, причем они должны определиться за 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума. После этого запрещается изменять решение о количестве дней голосования.

Многодневное голосование не предполагает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочное голосование. Документ разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования на оборудованных территориях. Речь идет о придомовых территориях и территориях общего пользования.