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Генпрокуратура Украины готовит документы с требованием к Белоруссии о выдаче 28 задержанных

18:10 31.07.2020 Источник: Интерфакс

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Офисе генпрокурора Украины.

Там проинформировали, что Офис генпрокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства.

"28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины)", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Как пояснили агентству, Украина будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены обвинения.

"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - добавили в Офисе генпрокурора. По информации Офиса, сейчас идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц.

30 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не признает задержанных в Белоруссии гражданами Украины.


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