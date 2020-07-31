Генпрокуратура Украины готовит документы с требованием к Белоруссии о выдаче 28 задержанных
18:10 31.07.2020 Источник: Интерфакс
Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Офисе генпрокурора Украины.
Там проинформировали, что Офис генпрокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства.
"28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины)", - сообщили в Офисе генпрокурора.
Как пояснили агентству, Украина будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены обвинения.
"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - добавили в Офисе генпрокурора. По информации Офиса, сейчас идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц.
30 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не признает задержанных в Белоруссии гражданами Украины.
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