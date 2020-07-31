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НОВОСТИ

Студентам в ВУЗах Роспотребнадзор рекомендует мерить температуру дважды в день

20:40 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор совместно с Министерством науки и высшего образования РФ подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в вузах. Так, измерять температуру находящимся в здании студентам и преподавателям рекомендуется не менее двух раз в день.

"Организация "входного фильтра" всех лиц, входящих в организацию, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Проведение термометрии у студентов, педагогического состава и персонала не менее двух раз в день", - говорится в рекомендациях, опубликованных в пятницу на сайте ведомства.

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