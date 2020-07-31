21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейший британский перевозчик, авиакомпания British Airways, возобновит полеты в Россию с 2 августа. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Со стороны России полеты между Москвой и Лондоном будет осуществлять "Аэрофлот". Авиасообщение между Россией и Великобританией будет официально открыто с 1 августа.

"Возобновляются регулярные полеты в Великобританию. "Аэрофлот" 1 августа планирует два регулярных рейса из Москвы в Лондон (SU 2578 и SU 2582). Вылет рейса SU 2578 запланирован из Шереметьево в 09:50 мск. Воздушное судно - Boeing 777. В заявленном авиакомпанией расписании на август предполагается до 28 рейсов в неделю. Ожидается, что 2 августа полеты возобновит авиакомпания British Airways. Она планирует в августе выполнять 2 рейса в неделю из Лондона в Москву", - говорится в сообщении Росавиации.



