British Airways возобновит полеты в Россию с 2 августа
21:20 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупнейший британский перевозчик, авиакомпания British Airways, возобновит полеты в Россию с 2 августа. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Со стороны России полеты между Москвой и Лондоном будет осуществлять "Аэрофлот". Авиасообщение между Россией и Великобританией будет официально открыто с 1 августа.
"Возобновляются регулярные полеты в Великобританию. "Аэрофлот" 1 августа планирует два регулярных рейса из Москвы в Лондон (SU 2578 и SU 2582). Вылет рейса SU 2578 запланирован из Шереметьево в 09:50 мск. Воздушное судно - Boeing 777. В заявленном авиакомпанией расписании на август предполагается до 28 рейсов в неделю. Ожидается, что 2 августа полеты возобновит авиакомпания British Airways. Она планирует в августе выполнять 2 рейса в неделю из Лондона в Москву", - говорится в сообщении Росавиации.
НОВОСТИ
- 23:00 31.07.2020
- Осужденный на смертную казнь в США Джохар Царнаев пока избежал казни
- 22:35 31.07.2020
- Новая волна распространения COVID-19 во Франции набирает обороты
- 21:35 31.07.2020
- Задержанные граждане России не собирались лететь из Минска в Стамбул - СК Белоруссии
- 21:00 31.07.2020
- Последствия пандемии COVID-19 мир будет ощущать не один десяток лет - ВОЗ
- 20:40 31.07.2020
- Студентам в ВУЗах Роспотребнадзор рекомендует мерить температуру дважды в день
- 20:10 31.07.2020
- Назначена дата возобновления пассажирского сообщения с Абхазией
- 20:00 31.07.2020
- Российские власти объяснили скопление машин на границе с Беларусью
- 19:45 31.07.2020
- Истребитель ПВО России отогнал от границ американский самолет-разведчик
- 19:30 31.07.2020
- Курс евро достиг отметки в 88 рублей
- 19:20 31.07.2020
- Международный комитет Красного Креста : Над миром вновь нависла ядерная угроза...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать