Осужденный на смертную казнь в США Джохар Царнаев пока избежал казни
23:00 31.07.2020 Источник: Интерфакс
Федеральный апелляционный суд в США отменил смертный приговор, вынесенный участнику теракта на марафоне в Бостоне Джохару Царнаеву, сообщают американские СМИ.
При этом это не означает, что теперь его точно не казнят: суд постановил, что необходимо провести новые слушания, чтобы определить наказание осужденному. Таким образом, прокуратура, если сочтет нужным, может снова потребовать приговорить Царнаева к смерти.
Джохар Царнаев участвовал в подготовке и осуществлении взрыва на Бостонском марафоне в 2013 году. К смерти его приговорили в 2015 году.
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