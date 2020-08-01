В росте безработицы в США Дональд Трамп обвинил Китай

23:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп считает Китай виноватым в увеличении числа безработных в Соединенных Штатах.

"[Cпикер Палаты представителей Нэнси] Пелоси и [лидер демократов в Сенате Чак] Шумер заблокировали столь необходимые выплаты по безработице, что так ужасно, особенно в свете того, что они полностью осознают, что это не вина работников, что они безработные, это вина Китая!" - написал американский лидер в пятницу на своей странице в "Твиттере".