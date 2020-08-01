0
0
463
НОВОСТИ

В росте безработицы в США Дональд Трамп обвинил Китай

23:40 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп считает Китай виноватым в увеличении числа безработных в Соединенных Штатах.

"[Cпикер Палаты представителей Нэнси] Пелоси и [лидер демократов в Сенате Чак] Шумер заблокировали столь необходимые выплаты по безработице, что так ужасно, особенно в свете того, что они полностью осознают, что это не вина работников, что они безработные, это вина Китая!" - написал американский лидер в пятницу на своей странице в "Твиттере".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:00 31.07.2020
Осужденный на смертную казнь в США Джохар Царнаев пока избежал казни
0
458
22:35 31.07.2020
Новая волна распространения COVID-19 во Франции набирает обороты
0
497
21:35 31.07.2020
Задержанные граждане России не собирались лететь из Минска в Стамбул - СК Белоруссии
0
804
21:20 31.07.2020
British Airways возобновит полеты в Россию с 2 августа
0
482
21:00 31.07.2020
Последствия пандемии COVID-19 мир будет ощущать не один десяток лет - ВОЗ
0
533
20:40 31.07.2020
Студентам в ВУЗах Роспотребнадзор рекомендует мерить температуру дважды в день
0
485
20:10 31.07.2020
Назначена дата возобновления пассажирского сообщения с Абхазией
0
506
20:00 31.07.2020
Российские власти объяснили скопление машин на границе с Беларусью
0
759
19:45 31.07.2020
Истребитель ПВО России отогнал от границ американский самолет-разведчик
0
513
19:30 31.07.2020
Курс евро достиг отметки в 88 рублей
0
525

Возврат к списку