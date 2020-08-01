В Петербурге арестован за взятку помощник депутата Заксобрания - пресс-службе судов

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Петербурге заключил под стражу Андрея Гришина - помощника ранее арестованного депутата Законодательного собрания города Романа Коваля - по делу о получении взятки в размере более 15 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Гришина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным СК, за взятку депутату городского Заксобрания Роману Ковалю он обещал поспособствовать в выделении средств через поправки к проектам законов "О бюджете Санкт- Петербурга" определенным госучреждениям города, с которыми впоследствии представляемые предпринимателем фирмы заключали госконтракты. Размер взятки, по данным следствия, составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям денежных средств. При получении очередной части незаконного денежного вознаграждения 30 июля с поличным задержан помощник депутата, а затем и сам депутат.