Первыми вакцину от коронавируса получат медработники и учителя - Мурашко

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медицинские работники и учителя станут первыми, кому сделают прививки от коронавирусной инфекции препаратом, разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Об этом в субботу сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться, и еще будет параллельно [наблюдение], [оно] начнется параллельно с вакцинацией особых групп - это, в первую очередь, медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее министр заявил, что клинические испытания этой вакцины завершились.