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К гражданам Белоруссии обратился ﻿Митрополит Павел с﻿ призывами не поддаваться на провокации

12:10 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии призвал граждан республики к согласию, взаимному уважению, а также не поддаваться на провокационные призывы в ходе президентской кампании в стране. Об этом говорится в обращении предстоятеля с Белорусской православной церкви (БПЦ), опубликованном в субботу на сайте экзархата.

"В преддверии выборов главы государства - важного государственного политического события - заметно обострилась общественно-политическая ситуация в стране. В связи с этим Белорусская православная церковь призывает всех граждан страны, носителей различных взглядов к согласию, диалогу и взаимному уважению, напоминает о важности сохранения мира, спокойствия и благоразумия", - отмечается в послании.

Обращаясь ко всем жителям Белоруссии, митрополит Павел призвал "не поддаваться провокационным призывам и не вступать на путь насилия, противостояния и нарушения законного правопорядка". Глава БПЦ сказал, что каждый человек в стране, достигший зрелого возраста, имеет право сделать свой конституционный свободный выбор. "Но этим правом следует воспользоваться не на баррикадах и митингах, а на избирательных участках, которые предусмотрены и организованы в соответствии с законодательством Республики Беларусь", - отметил глава БПЦ.

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