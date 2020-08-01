Минэкономразвития РФ заявило, что ведение каких-либо новых налогов в настоящее время не обсуждается
12:20 01.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможность ведения в России каких-либо новых налогов в настоящее время не обсуждается, сообщили ТАСС в Минэкономразвития РФ.
"В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается", - сообщила пресс-служба министерства.
В министерстве добавили, что проект плана проведения оценки фактического воздействия нормативно-правовых актов, в котором содержится предложение о введении единого оборотного налога, будет пересмотрен. "Опубликованная версия проекта плана является первой редакцией и будет пересмотрена в дальнейшем. Все предложения, включенные в план, являются позицией заявителей и не являются официальной позицией Минэкономразвития России", - сообщила пресс-служба в ответ на запрос агентства.
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