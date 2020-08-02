У Трампа нет стратегического подхода к отношениям с Россией - WP

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не имеет стратегического подхода к ведению дел с Россией. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете "Вашингтон пост". Она ссылается на экс-сотрудника вашингтонской администрации высокого ранга, который говорил на условиях конфиденциальности.

Так, хозяин Белого дома "не хочет, чтобы Россия с ним грубо обращалась", считает бывший представитель исполнительной ветви власти. По его версии, лица, утверждающие, что у американского лидера есть стратегический подход к ведению дел с Москвой, "думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США" и осведомлен об истории американо-российских отношений. Между тем, как полагает собеседник издания, Трамп "подрывает [внешнюю] политику США" и не проводит "последовательную [внешнюю] политику" по отношению к России. В статье выражается мнение, что "разногласия между Трампом и представителями его администрации по поводу России маскируют отсутствие стратегического подхода к Москве".