Кабмин РФ упраздняет более 30 неактуальных актов в сфере строительства и ЖКХ

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упразднении ряда нормативных актов и отдельных положений, содержащих требования по контролю в сфере строительства и ЖКХ. Документы признаны утратившими силу и перестанут действовать с 1 января 2021 года, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Всего будет аннулировано более 30 документов, изданных с 2010 по 2020 год. В их числе постановление правительства об утверждении стандарта раскрытия информации управляющими компаниями. В нем указано, что такие организации должны публиковать отчеты и общую информацию о многоквартирных домах на официальном сайте, который определяет курирующее федеральное ведомство, а также на сайте регионального правительства или на собственном ресурсе. Однако этот документ фактически утратил силу. С 2017 года управляющие организации размещают информацию на сайте ГИС ЖКХ, руководствуясь Жилищным кодексом", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отменяются девять приказов Минстроя, среди них регулирующие ведение реестра специалистов в области архитектуры и строительства и разработку проектной документации на объект капитального строительства. Акты содержат устаревшие требования или их положения дублируются в действующем законодательстве, пояснили в пресс-службе.