Трамп намерен добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева

10:20 Источник: Эхо Москвы

Дональд Трамп будет добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева. Страна не может себе позволить, чтобы решение апелляционного суда осталось в силе – написал в твиттере американский президент. На днях обвиняемому в организации теракта на Бостонском марафоне отменили высшую меру наказания. Адвокаты настаивали на пересмотре приговора, отмечая, что коллегия присяжных состояла из жителей Бостона и поэтому не могла быть полностью объективна.

Теракт был совершен в 2013 году. Два взрыва прогремели неподалеку от финишной черты. Жертвами стали три человека, еще более 260 получили ранения. Эхо Москвы