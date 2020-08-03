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Немецкая газета сообщила о болезни почетного папы Бенедикта XVI

13:20 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почетный папа на покое Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) серьезно заболел. Об этом сообщила в понедельник немецкая газета "Пассауэр нойе прессе" со ссылкой на его биографа Петера Зеевальда.

Как пишет издание, у 93-летнего Бенедикта XVI диагностировано рожистое воспаление лица - острое инфекционное заболевание, которое выражается в покраснении участка кожи и сопровождается общей интоксикацией и повышением температуры. Писатель Зеевальд виделся с почетным папой в минувшую субботу и передал ему недавно опубликованную биографию. Автор отметил, что Бенедикт XVI, несмотря на болезнь, был оптимистичен и даже заявил, что, как только позволит состояние здоровья, "снова возьмется за перо". В то же время, по словам биографа, папа был очень слаб.

Почетный папа посетил в июне Регенсбург в Баварии (Германия), чтобы навестить своего старшего брата Георга, который впоследствии, спустя некоторое время после визита, скончался в возрасте 96 лет после тяжелой болезни.

Как сообщил Зеевальд, Бенедикт XVI уже составил духовное завещание, которое должно быть опубликовано после его смерти. В качестве своего будущего места захоронения он определил бывшую гробницу святого Иоанна Павла II в крипте Святого Петра.

Немецкий кардинал, видный теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от престола Святого Петра. Бенедикт, которому на тот момент было 85 лет, объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.

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