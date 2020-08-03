Россия начала подготовку космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС - источник

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Ракетно- космической корпорации (РКК) "Энергия" начали готовить экипаж для рекордного полета к Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме, пилотируемый космический корабль впервые должен долететь до станции всего за три часа. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"[Дмитрий] Рогозин дал поручение РКК "Энергия" подготовить первый экипаж для полета по сверхбыстрой схеме к МКС, когда корабль совершает всего два витка по орбите до стыковки со станцией. Корпорация уже начала подготовку космонавтов", - сказал собеседник агентства.

На сегодняшний день самой быстрой схемой пилотируемого полета к орбитальной станции является четырехвитковая (миссия занимает примерно шесть часов).