Россия начала подготовку космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС - источник
14:12 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты Ракетно- космической корпорации (РКК) "Энергия" начали готовить экипаж для рекордного полета к Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме, пилотируемый космический корабль впервые должен долететь до станции всего за три часа. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"[Дмитрий] Рогозин дал поручение РКК "Энергия" подготовить первый экипаж для полета по сверхбыстрой схеме к МКС, когда корабль совершает всего два витка по орбите до стыковки со станцией. Корпорация уже начала подготовку космонавтов", - сказал собеседник агентства.
На сегодняшний день самой быстрой схемой пилотируемого полета к орбитальной станции является четырехвитковая (миссия занимает примерно шесть часов).
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