В Абхазии опасаются ухудшения ситуации с коронавирусом после открытия границы с РФ
18:00 03.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Власти Абхазии опасаются ухудшения ситуации с коронавирусом после открытия границы с Россией. Она была закрыта с начала апреля из-за пандемии. Уже обсуждают вопрос ограничения въезда туристов.
Абхазия открыла границу с Россией позавчера. В первые сутки в непризнанную республику въехали 7,5 тысяч россиян, эту цифру привели в министерстве здравоохранения Абхазии. В ведомстве растеряны: такого количества туристов не ждали. При этом справок у россиян при пересечении границы не требовали. Медики и члены оперативного штаба, как сообщила пресс-служба ведомства, вчера провели экстренное заседание. На нем говорили, что обеспокоены беспрепятственным движением на границе с Россией. Ещё до её открытия в Абхазии зафиксировали вспышку коронавируса среди местных жителей. Инфекцию ежедневно выявляют среди 8-10 пациентов только в больнице в Гудауте, рассказал замминистра здравоохранения Алхас Конджария. С таким потоком больных сложно справиться. А с учётом приехавших россиян, по словам чиновника, Абхазия просто захлебнется и не сможет оказать помощь заражённым. В минздраве уверяют: открытие границы без ограничений стало полной неожиданностью. Координационный штаб ранее обсуждал, что это произойдёт поэтапно. Сухуми по этой причине может ограничить въезд россиянам.
В Абхазии с начала пандемии выявили почти 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией, больше половины случаев пришлось на последнюю неделю июля. Три человека умерли. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 18:40 03.08.2020
- В МИД РФ указали послу Белоруссии на безосновательность задержания в республике 33 россиян
- 17:32 03.08.2020
- США согласовали с Польшей отправку туда дополнительно 1 тыс. американских военных
- 17:19 03.08.2020
- Мосгорсуд снизил срок наказания футболисту Мамаеву и оправдал за хулиганство
- 17:00 03.08.2020
- СК подозревает фигурантов дела о торговле детьми в их продаже за границу на органы
- 16:32 03.08.2020
- Депутат считает необходимым проверить возможность использования родственных связей для целевого обучения в ВУЗе
- 16:12 03.08.2020
- Мигрантам могут усложнить процедуру предоставления права на работу в РФ - Медведев
- 16:00 03.08.2020
- "Киевский террорист" захвачен живым
- 15:32 03.08.2020
- Иммунитет к коронавирусу сформировался у испытывавших вакцину добровольцев - Минобороны РФ
- 15:12 03.08.2020
- У семи членов экипажа пассажирского теплохода «Александр Суворов» выявлен коронавирус
- 15:00 03.08.2020
- Бывший начальник московской полиции стал заместителем главы ФСИН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать