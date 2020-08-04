В предвыборной программе Лукашенко говорится о необходимости изменить конституцию страны
08:10 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны. Об этом говорится в предвыборной программе Лукашенко, с которой он идет на новые выборы.
"По мере того как менялась наша Беларусь, менялись мы. Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с конституции", - отмечается в программе Лукашенко, опубликованной во вторник в газете "Звязда".
Действующий глава государства заявил, что "белорусы во время всенародного референдума определят свои права, обязанности, свободы и обязательства, а также полномочия органов государственной власти".
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