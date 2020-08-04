0
0
107
НОВОСТИ

В предвыборной программе Лукашенко говорится о необходимости изменить конституцию страны

08:10 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны. Об этом говорится в предвыборной программе Лукашенко, с которой он идет на новые выборы.

"По мере того как менялась наша Беларусь, менялись мы. Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с конституции", - отмечается в программе Лукашенко, опубликованной во вторник в газете "Звязда".

Действующий глава государства заявил, что "белорусы во время всенародного референдума определят свои права, обязанности, свободы и обязательства, а также полномочия органов государственной власти".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:40 04.08.2020
Для участия в "Танковом биатлоне" из Китая в РФ прибыл воинский эшелон с техникой
0
45
08:30 04.08.2020
За использование данных пользователей для рекламы Twitter грозит штраф не менее 150 млн долларов - СМИ
0
67
08:20 04.08.2020
Из-за задержки в разработке оксфордской вакцины Бразилия рассматривает альтернативные варианты - Минздрав
0
85
08:00 04.08.2020
На российской авиабазе Хмеймим открыли мемориал в честь погибших военных медсестер
0
78
22:40 03.08.2020
Медведев получит дипломатический паспорт
0
595
22:00 03.08.2020
Жириновский сообщил о готовности выдвинуть Дегтярева в губернаторы Хабаровского края
0
531
21:20 03.08.2020
На данный момент коронавирусную инфекцию могли перенести менее 10% людей - ВОЗ
0
554
20:40 03.08.2020
Российско-кипрские переговоры по соглашению о двойном налогообложении не дали результата
0
560
20:00 03.08.2020
Хуан Карлос I покидает Испанию
0
588
19:35 03.08.2020
Андрей Воробьев проверил ход строительства транспортной развязки в Дедовске
0
522

Возврат к списку