Трамп считает, что стена на границе с Мексикой защищает от заражения коронавирусом - СМИ
08:00 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп считает, что частично построенная стена на границе с Мексикой помогает предотвращать новые случаи заражения коронавирусом в США. Уверенность в этом он выразил во вторник в эфире телеканала "Фокс бизнес".
Хозяин Белого дома сообщил, что общая протяженность данного барьера "составляет уже 275 миль" (более 440 км). По его словам, в ближайшие месяцы стена может стать примерно в два раза длиннее.
Как констатировал Трамп, наличие барьера помогло снизить число нелегальных иммигрантов, прибывающих в США из Мексики, в том числе заразившихся коронавирусом. "Как вы знаете, в Мексике очень серьезное заражение. Из-за стены на нас не оказывается сильное негативное влияние со стороны Мексики. Это замечательно", - считает Трамп.
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