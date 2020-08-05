Впервые в истории министр здравоохранения США отправится с официальным визитом на Тайвань
08:20 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр здравоохранения США Алекс Азар в ближайшие дни отправится на Тайвань. Как сообщила во вторник пресс-служба возглавляемого им ведомства, это будет первая в истории официальная поездка руководителя американского Минздрава на остров.
Кроме того, Азар станет представителем американской администрации наиболее высокого ранга, посетившим Тайвань с 1979 года. Вместе с Азаром на остров прибудет американская делегация, в которую войдут чиновники ведомства, эксперты в области здравоохранения и "другие представители администрации".
"Это первый визит на Тайвань министра здравоохранения США, первый за шесть лет визит члена кабинета, а также визит члена кабинета наиболее высокого уровня начиная с 1979 года", - отмечается в документе. "Исторический визит министра Азара укрепит партнерство США и Тайваня, а также расширит сотрудничество Соединенных Штатов и Тайваня в борьбе с пандемией COVID-19", - говорится в заявлении.
Ведомство подчеркивает также, что Азар "от лица президента [США Дональда] Трампа" встретится с представителями властей Тайваня высокого ранга, а также с представителями медицинского сообщества и экспертами.
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