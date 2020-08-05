Власти Чечни вернули из Москвы около 100 молодых людей, которых отправят на "самые грязные работы"
10:05 05.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Власти Чечни вернули из Москвы около 100 молодых людей и заставили их извиниться за «недостойное поведение». Как следует из репортажа республиканского телеканала «Грозный», чиновники решили их отправить на некие «самые грязные работы».
Возвращенных в Чечню молодых людей в сюжете, вышедшем в эфир государственной телекомпании, называют «правонарушителями, аптечными наркоманами и мошенниками». Пообщаться с ними решили советник главы республики Рамзана Кадырова Адам Делимханов, глава регионального МВД и еще ряд высокопоставленных чиновников. При этом пригласили и родственников, чтобы рассказать, чем, по мнению администрации, занимается молодежь в Москве под предлогом работы и учебы.
В репортаже поясняется: поведением и моральным обликом чеченцев занимаются власти вне зависимости от того, где уроженцы республики находятся. Делимханов же, не объяснив, в чем именно виноваты задержанные, сказал, что каждого из них заберет полиция и вместе с жителями будет контролировать их образ жизни. Его слова перевело интернет-издание «Кавказский узел». Некоторые из возвращенных молодых людей на камеру раскаялись и утверждали, что в порицании властей не было ничего несправедливого.
Это далеко не первый случай, когда жители Чечни публично извиняются за свои поступки. В октябре 2018 года Кадыров жестко отреагировал на действия уроженца региона, бросившего в Москве жестяную банку в людей со словами «Ахмат – сила». По требованию главы республики он вернулся, и после извинений его направили на уборку улиц. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:32 05.08.2020
- Минфин предложил сократить объемы финансирования Госдумы и Совета Федерации
- 10:20 05.08.2020
- Открытие границ Черногории для россиян возмутило украинского консула
- 10:00 05.08.2020
- Кабмин снял ограничения на безвизовый въезд в РФ иностранцам для коротких командировок
- 09:32 05.08.2020
- Правительство сняло ограничения на железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами РФ
- 09:20 05.08.2020
- В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек
- 09:05 05.08.2020
- На турецких курортах резко выросло число заражений коронавирусом
- 09:00 05.08.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 августа
- 08:40 05.08.2020
- Более 2,7 млн человек остались без электричества на восточном побережье США из-за шторма "Исаиас"
- 08:30 05.08.2020
- За II квартал 2020 года Россию не посетил ни один иностранный турист - АТОР
- 08:20 05.08.2020
- Впервые в истории министр здравоохранения США отправится с официальным визитом на Тайвань
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать