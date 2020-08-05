Прошли первые летные испытания прототипа ракеты Starship от SpaceX

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship. Пятый серийный испытательный аппарат поднялся на 150 метров с полигона Бока-Чика в Техасе и вертикально приземлился на ту же площадку.

Трансляция велась на YouTube-канале NASA.

Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6.

SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год. Говорит Москва