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НОВОСТИ

Прошли первые летные испытания прототипа ракеты Starship от SpaceX

15:00 05.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship. Пятый серийный испытательный аппарат поднялся на 150 метров с полигона Бока-Чика в Техасе и вертикально приземлился на ту же площадку.

Трансляция велась на YouTube-канале NASA.

Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6.

SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.  Говорит Москва

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