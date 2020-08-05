Швейцария исключила РФ из списка государств, прибывающим из которых необходим карантин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцарские власти исключили Россию из списка государств, представляющих повышенный риск заражения коронавирусом. С 8 августа отменяется требование прохождения обязательного 10-дневного карантина для прибывающих из РФ пассажиров, сообщило в среду Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.

"Начиная с 8 августа из списка исключены Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и Россия", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте правительства.

В швейцарском черном списке на настоящий момент числятся 46 стран и территорий. С 8 августа в него внесены Испания, Румыния и Сингапур. В этот перечень ранее были включены и находятся в нем до сих пор, в частности, Бразилия, Люксембург и США.