Швейцария исключила РФ из списка государств, прибывающим из которых необходим карантин
16:32 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швейцарские власти исключили Россию из списка государств, представляющих повышенный риск заражения коронавирусом. С 8 августа отменяется требование прохождения обязательного 10-дневного карантина для прибывающих из РФ пассажиров, сообщило в среду Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.
"Начиная с 8 августа из списка исключены Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и Россия", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте правительства.
В швейцарском черном списке на настоящий момент числятся 46 стран и территорий. С 8 августа в него внесены Испания, Румыния и Сингапур. В этот перечень ранее были включены и находятся в нем до сих пор, в частности, Бразилия, Люксембург и США.
НОВОСТИ
- 16:12 05.08.2020
- Условия труда для иностранных мигрантов не могут быть лучше, чем для россиян - Медведев
- 16:00 05.08.2020
- Белоруссия будет сотрудничать с РФ и Украиной по делу задержанных россиян - Лукашенко
- 15:32 05.08.2020
- Минфин РФ предложил Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение
- 15:12 05.08.2020
- Финляндия заявляет, что у нее есть доказательства нарушения воздушных границ истребителями РФ
- 15:00 05.08.2020
- Прошли первые летные испытания прототипа ракеты Starship от SpaceX
- 14:32 05.08.2020
- Пол Уилан прибыл в мордовскую колонию - председатель республиканской ОНК
- 14:12 05.08.2020
- В Сочи медведи загрызли 11-летнего ребенка
- 14:00 05.08.2020
- Бюджет РФ в августе недополучит 92,5 млрд руб. нефтегазовых доходов
- 13:32 05.08.2020
- Премьер Индии заложил серебряный блок в основание самого большого храма Рамы в мире
- 13:20 05.08.2020
- Саудовская Аравия достигла значительных успехов в разработке ядерной программы - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать