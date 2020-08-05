0
0
61
НОВОСТИ

Муэдзин Святой Софии внезапно умер от сердечного приступа

18:00 05.08.2020 Источник: Интерфакс

Муэдзин Осман Аслан внезапно скончался от сердечного приступа в соборе Святой Софии в Стамбуле, сообщило в среду греческое интернет-издание Оrthodox Times.

Смерть наступила в минувшее воскресенье, однако журналистам стало известно о ней только сегодня. Издание отмечает, что муэдзин скончался спустя несколько дней после того, как собор Святой Софии был превращен в мечеть.

Будучи добровольцем, Аслан с минаретов призывал мусульман молиться в Айя-Софии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 05.08.2020
Набсовет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса - источник
0
111
17:12 05.08.2020
Фальсификации на выборах предложили приравнять к государственной измене
0
154
17:00 05.08.2020
В Москве по делу о преднамеренном банкротстве задержан проректор МГУ
0
151
16:32 05.08.2020
Швейцария исключила РФ из списка государств, прибывающим из которых необходим карантин
0
210
16:12 05.08.2020
Условия труда для иностранных мигрантов не могут быть лучше, чем для россиян - Медведев
0
207
16:00 05.08.2020
Белоруссия будет сотрудничать с РФ и Украиной по делу задержанных россиян - Лукашенко
0
254
15:32 05.08.2020
Минфин РФ предложил Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение
0
243
15:12 05.08.2020
Финляндия заявляет, что у нее есть доказательства нарушения воздушных границ истребителями РФ
0
252
15:00 05.08.2020
Прошли первые летные испытания прототипа ракеты Starship от SpaceX
0
258
14:32 05.08.2020
Пол Уилан прибыл в мордовскую колонию - председатель республиканской ОНК
0
240

Возврат к списку