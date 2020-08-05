Муэдзин Святой Софии внезапно умер от сердечного приступа

18:00 Источник: Интерфакс

Муэдзин Осман Аслан внезапно скончался от сердечного приступа в соборе Святой Софии в Стамбуле, сообщило в среду греческое интернет-издание Оrthodox Times.

Смерть наступила в минувшее воскресенье, однако журналистам стало известно о ней только сегодня. Издание отмечает, что муэдзин скончался спустя несколько дней после того, как собор Святой Софии был превращен в мечеть.

Будучи добровольцем, Аслан с минаретов призывал мусульман молиться в Айя-Софии.