Муэдзин Святой Софии внезапно умер от сердечного приступа
18:00 05.08.2020 Источник: Интерфакс
Муэдзин Осман Аслан внезапно скончался от сердечного приступа в соборе Святой Софии в Стамбуле, сообщило в среду греческое интернет-издание Оrthodox Times.
Смерть наступила в минувшее воскресенье, однако журналистам стало известно о ней только сегодня. Издание отмечает, что муэдзин скончался спустя несколько дней после того, как собор Святой Софии был превращен в мечеть.
Будучи добровольцем, Аслан с минаретов призывал мусульман молиться в Айя-Софии.
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