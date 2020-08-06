Публикации о поступлении в вузы по целевому набору без конкурса некорректны - Минобрнауки
12:32 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Публикации о поступлении детей чиновников в вузы по целевому набору почти без конкурса некорректны, существовавшие пробелы в системе приема уже устранены. Поступление в вуз в рамках целевой квоты проходит на конкурсной основе по баллам ЕГЭ, заявили в четверг ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.
Издание "Важные истории", "Новая газета", журнал Doxa и АНО "Трансперенси интернешнл - Россия" ранее опубликовали расследование, согласно которому дети российских чиновников якобы смогли поступить на бюджетные места в ведущие вузы почти без конкурса в рамках целевого обучения.
"В связи с несовершенством системы приема по целевым направлениям, действовавшим ранее (приводимые в публикациях факты относятся к 2014-2018 годам), был разработан и с 2019 года вступил в силу федеральный закон, которым внесены существенные изменения в порядок организации целевого обучения", - сообщили в пресс-службе.
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