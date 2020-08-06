У Ливана нет денег для ликвидации последствий взрыва - министр

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Ливана заявили об отсутствии денег для ликвидации последствий взрыва. «Мы просим помощи международного сообщества. Причинённый ущерб оценивается в миллиарды долларов», — заявил в эфире телеканала Sky News Arabia министр экономики и торговли Рауль Нехме.

По его словам, единственное решение власти видят в помощи Международного валютного фонда.

Во вторник вечером в портовой зоне Бейрута прогремела серия взрывов. Разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывную волну ощутили даже на Кипре. Известно о более 130 погибших и около 5 тысячах пострадавших. Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Говорит Москва