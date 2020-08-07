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НОВОСТИ

В ходе спецоперации в Ингушетии ликвидировали двух боевиков

09:32 07.08.2020 Источник: Коммерсант.ru

В Назрани и селе Сагопши Малгобекского района снят режим контртеррористической операции, который ввели накануне вечером, сообщил оперштаб по Ингушетии. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), в ходе операции два человека были нейтрализованы и один задержан.

«Преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан»,— сообщили в НАК (цитата по «РИА Новости»). Боевики готовились к совершению терактов, уточнили в комитете. На месте столкновения были обнаружены боеприпасы и взрывное устройство.  Коммерсантъ

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