В ходе спецоперации в Ингушетии ликвидировали двух боевиков
09:32 07.08.2020 Источник: Коммерсант.ru
В Назрани и селе Сагопши Малгобекского района снят режим контртеррористической операции, который ввели накануне вечером, сообщил оперштаб по Ингушетии. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), в ходе операции два человека были нейтрализованы и один задержан.
«Преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан»,— сообщили в НАК (цитата по «РИА Новости»). Боевики готовились к совершению терактов, уточнили в комитете. На месте столкновения были обнаружены боеприпасы и взрывное устройство. Коммерсантъ
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