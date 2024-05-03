Противники внесения изменений в Конституцию Японии провели в Токио митинг по случаю Дня Конституции
19:20 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Противники внесения изменений в Конституцию Японии провели в Токио митинг по случаю отмечаемого в стране 3 мая Дня Конституции. Об этом на своих площадках в соцсетях сообщили организаторы демонстрации. По их данным, в акции в центре Токио приняли участие более 30 тыс. человек. В 2023 году в аналогичном митинге принимало участие порядка 25 тыс. человек. Митингующие в сопровождении полиции прошли маршем по центру города, скандируя лозунги «Оружием мир не построить», «Нам нужна политика на основе Конституции», «Защитим мирную жизнь». О каких-либо инцидентах, в том числе столкновениях с полицией, не сообщалось. Нынешняя Конституция Японии была принята в 1947 году, после поражения Токио во Второй мировой войне, и с тех пор она ни разу не пересматривалась. Ее 9-я статья предполагает, что страна «на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства решения международных споров». В ней говорится, что Япония «впредь не будет создавать сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны». Правящая Либерально-демократическая партия последовательно выступает за изменение 9-й статьи Конституции, чтобы зафиксировать в ней статус сил самообороны, созданных в 1954 году.
По информации ТАСС
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