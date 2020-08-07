Лукашенко и Путин договорились найти виновных в ситуации с задержанием граждан РФ - БелТА
15:00 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились тщательно разобраться во всех обстоятельствах задержания на территории Белоруссии 33 российских граждан. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента по итогам состоявшегося в пятницу телефонного разговора двух лидеров.
"Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси, - говорится в сообщении. - В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности".
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