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Индия: В результате жесткой посадки самолета число погибших выросло до 17

22:30 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Air India Express ("Эйр индиа экспресс") в индийском городе Кожикоде (штат Керала) в пятницу выросло до 17. Об этом сообщил телеканал Эн-ди-ти-ви.

По его данным, спасательная операция завершена, все пострадавшие извлечены из самолета.

Ранее информационное агентство АНИ сообщало о 16 погибших.

По данным телеканала, среди погибших командир авиалайнера и пилот. Порядка 112 пассажиров находятся в больницах, где им оказывается медицинская помощь.

Посадка самолета происходила во время ливня. Из-за сложных погодных условий самолет дважды заходил на посадку. На борту лайнера, по данным Эн-ди-ти-ви, находились 184 человека (включая 10 младенцев), не считая членов экипажа. Помимо этого, на борту были два пилота и еще четыре члена экипажа. Самолет Boeing-737 ("Боинг-737") летел из Дубая (ОАЭ) в Кожикоде. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии коронавируса.

Air India Express - дочерняя компания-лоукостер индийского государственного авиаперевозчика Air India.

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