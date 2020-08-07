Индия: В результате жесткой посадки самолета число погибших выросло до 17
22:30 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Air India Express ("Эйр индиа экспресс") в индийском городе Кожикоде (штат Керала) в пятницу выросло до 17. Об этом сообщил телеканал Эн-ди-ти-ви.
По его данным, спасательная операция завершена, все пострадавшие извлечены из самолета.
Ранее информационное агентство АНИ сообщало о 16 погибших.
По данным телеканала, среди погибших командир авиалайнера и пилот. Порядка 112 пассажиров находятся в больницах, где им оказывается медицинская помощь.
Посадка самолета происходила во время ливня. Из-за сложных погодных условий самолет дважды заходил на посадку. На борту лайнера, по данным Эн-ди-ти-ви, находились 184 человека (включая 10 младенцев), не считая членов экипажа. Помимо этого, на борту были два пилота и еще четыре члена экипажа. Самолет Boeing-737 ("Боинг-737") летел из Дубая (ОАЭ) в Кожикоде. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии коронавируса.
Air India Express - дочерняя компания-лоукостер индийского государственного авиаперевозчика Air India.
НОВОСТИ
- 22:20 07.08.2020
- До конца месяца Лондон и Токио намерены заключить предварительное торговое соглашение
- 21:10 07.08.2020
- В лесопарке Фонтенбло близ Парижа возник сильный пожар - СМИ
- 21:00 07.08.2020
- Для изучения обстоятельств взрыва в Бейрут отправятся специалисты из Интерпола
- 20:20 07.08.2020
- В отношении главы администрации Гонконга власти США вводят санкции
- 20:10 07.08.2020
- Минобороны Франции отправило четвертый самолет со спасателями и оборудованием в Ливан
- 20:00 07.08.2020
- Из-за пандемии COVID-19 Минобороны Бразилии отменило участие военных на параде Дня независимости
- 19:30 07.08.2020
- В первом полугодии 2020 г. в России сократилось число заключенных браков - Росстат
- 19:20 07.08.2020
- Из-за пандемии коронавируса Турция приостановит пассажирские авиарейсы в Казахстан
- 19:10 07.08.2020
- До 15 августа продлены действующие ограничения в Псковской области
- 19:06 07.08.2020
- В Госдуме проявили интерес к расследованию преступлений ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать