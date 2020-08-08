0
0
0
НОВОСТИ

В Минске задержана руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Тихановской Мария Мороз

21:00 08.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Тихановской Мария Мороз задержана в Минске. За что, пока не уточняется. Это уже второе ее задержание за неделю.

Марию Мороз увезли в Центральное РОВД «для участия в административном процессе», сообщается в телеграм-канале «Страна для жизни», связанном с Тихановской.

4-8 августа в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах, основной день назначен на 9 августа.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 08.08.2020
Выйти из кризиса в Ливане можно только путем досрочных выборов - премьер
0
83
20:00 08.08.2020
Американский эксперт, известный точностью прогнозов, предсказал, что президентом станет Байден
0
140
19:30 08.08.2020
Случаев вируса SFTS на территории РФ нет - Роспотребнадзор
0
166
19:00 08.08.2020
Польская полиция задержала 48 активистов ЛГБТ-движения после демонстрации в Варшаве
0
215
18:30 08.08.2020
В Китае начал распространяться смертельный вирус - СМИ
0
313
18:00 08.08.2020
В три раза выросло число нераскрытых дел за дачу взятки
0
237
17:30 08.08.2020
Турция готова отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте - вице-президент республики
0
293
17:00 08.08.2020
В учениях на побережье Чукотки участвуют более 1 тыс. морских пехотинцев
0
279
16:00 08.08.2020
Посол ЕС заявил об ухудшении ситуации с правами человека в РФ
0
356
15:00 08.08.2020
Медведев: события 12-летней давности в Абхазии и Южной Осетии - "объявление войны России"
0
436

Возврат к списку