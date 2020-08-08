В Минске задержана руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Тихановской Мария Мороз

21:00 Источник: Эхо Москвы

Руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Тихановской Мария Мороз задержана в Минске. За что, пока не уточняется. Это уже второе ее задержание за неделю.

Марию Мороз увезли в Центральное РОВД «для участия в административном процессе», сообщается в телеграм-канале «Страна для жизни», связанном с Тихановской.

4-8 августа в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах, основной день назначен на 9 августа. Эхо Москвы