В Минске задержана руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Тихановской Мария Мороз
21:00 08.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Тихановской Мария Мороз задержана в Минске. За что, пока не уточняется. Это уже второе ее задержание за неделю.
Марию Мороз увезли в Центральное РОВД «для участия в административном процессе», сообщается в телеграм-канале «Страна для жизни», связанном с Тихановской.
4-8 августа в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах, основной день назначен на 9 августа. Эхо Москвы
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