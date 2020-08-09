СЖР потребовал объяснить причины задержания журналистов телеканала "Дождь" в Минске

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союз журналистов России (СЖР) обратился к властям Белоруссии с требованием объяснить причины задержания в Минске журналистов российского телеканала "Дождь" и сообщить об их местонахождении. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте СЖР.

"Журналисты освещали голосование по выборам президента страны. По свидетельству очевидцев, задержанных увезли в неизвестном направлении. О претензиях силовиков в адрес сотрудников телеканала пока официально ничего не сообщалось. Союз журналистов России требует от властей Белоруссии объяснить причины задержания наших коллег и назвать их местонахождение", - говорится в сообщении.



