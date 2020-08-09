Минфин США считает затребованную сумму в 1 трлн долларов на помощи при пандемии чрезмерной

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное правительство США готово и дальше предоставлять властям американских штатов средства на преодоление последствий пандемии коронавируса, но считает затребованную сумму в 1 трлн долларов чрезмерной. Об этом министр финансов Стивен Мнучин заявил в воскресенье в эфире телеканалу "Фокс ньюс".

"Мы в последние несколько дней беседовали со многими губернаторами, предложив дополнительные средства для населения штатов. У них еще остаются 150 млрд долларов с последнего раза [из пакета стимулирующих экономику мер]. Большинство губернаторов не израсходовали и половины этих средств", - отметил Мнучин.

"Губернаторы говорят, что им нужны деньги на сферу образования. Им нужна помощь, а президент заявлял, что предоставит ее им. Но не триллион же долларов", - добавил глава Минфина США. Он выразил уверенность в том, что в нынешней ситуации демократам в Конгрессе придется первыми сделать шаг к достижению компромисса с администрацией США по очередному пакету мер стимулирования американской экономики и помощи населению в период пандемии.

Президент США Дональд Трамп 8 августа подписал четыре указа, направленные на смягчение экономических последствий пандемии для жителей страны в свете того, что администрация не смогла прийти к соглашению с демократами в Конгрессе США о новом пакете мер стимулирования американской экономики. Своим первым указом хозяин Белого дома распорядился приостановить сбор налога на зарплату, другим указом увеличил выплаты в рамках пособий по безработице. Трамп также продлил срок действия моратория на выселение американских граждан из съемного жилья за неуплату аренды во время пандемии и смягчил условия выплаты студентами задолженности за обучение.