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НОВОСТИ

По результатам экзитпола на выборах главы государства побеждает действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко

20:20 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола по заказу телеканала "Мир", проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО".

Светлана Тихановская набирает на выборах президента Белоруссии 6,8% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола по заказу телеканала "МИР", проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО".

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