По результатам экзитпола на выборах главы государства побеждает действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола по заказу телеканала "Мир", проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО".

Светлана Тихановская набирает на выборах президента Белоруссии 6,8% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола по заказу телеканала "МИР", проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО".