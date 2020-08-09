По результатам экзитпола на выборах главы государства побеждает действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко
20:20 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола по заказу телеканала "Мир", проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО".
Светлана Тихановская набирает на выборах президента Белоруссии 6,8% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола по заказу телеканала "МИР", проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО".
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