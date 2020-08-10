В Бейруте продолжаются антиправительственные выступления
10:20 10.08.2020 Источник: Интерфакс
Полиция Бейрута применила слезоточивый газ против участников антиправительственных выступлений, которые продолжаются в ливанской столице, сообщают местные СМИ.
Демонстранты блокировали улицы вокруг парламента страны, требуя отставки правительства, которое они обвиняют в бездействии, результатом которого стал взрыв почти 3 тыс. тонн аммиачной селитры, унесший жизни около 160 человек. Еще около 6 тыс. человек пострадали, более 300 тыс. лишились крова над головой.
На месте взрыва в порту Бейрута образовалась заполненная морской водой вороника глубиной 43 метра.
В то же время, губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что пока не удалось идентифицировать тела всех погибших, кроме того, несколько иностранных рабочих остаются в списках пропавших без вести.
Эксперты считают, что по мере разбора завалов число жертв может вырасти как минимум на 45 человек.
По сообщениям СМИ, девять членов парламента Ливана и министры информации Манал Абдель Самад и окружающей среды Дамианос Каттар подали в отставку, мотивируя свое решение тем, что правительство не в состоянии выполнять требования народа.
Президент США Дональд Трамп обещал оказать Ливану финансовую помощь.
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