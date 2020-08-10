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Космические корабли США почти в четыре раза дороже российского "Орла" - Рогозин

13:20 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разрабатываемый в России новый космический корабль "Орел" почти в четыре раза дешевле американских кораблей от компаний Boeing и SpaceX. Об этом сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина "Личные связи", выходящей на видеохостинге YouTube и телеканале "Мир".

"Деньги на создание частного корабля SpaceX - это 3,5 млрд долларов бюджетных денег, Boeing получил 4 млрд [долларов]. А наш более сложный, более технологичный корабль "Орел", который мы сейчас делаем, он всего стоит 1 млрд долларов, даже меньше - 60 млрд рублей", - сказал глава Роскосмоса.

Пилотируемый корабль "Орел" строится в РФ для использования в лунной программе, первый полет без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, а с 2028 года планируется начать на нем полеты на Луну.

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