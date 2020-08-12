Sberbank Investment Research признали лучшей командой аналитиков по российскому рынку

15:54

Аналитическое управление Сбербанка - Sberbank Investment Research - заняло первое место в ежегодном рэнкинге Europe & Emerging EMEA Survey 2020 международного издания Institutional Investor в категории «Россия». Согласно результатам опроса, проведенного среди профессиональных инвесторов, команда Sberbank Investment Research, ежегодно занимающая высокие места, была признан ведущей аналитической группой по российскому рынку. Кроме того, Sberbank Investment Research лидирует еще в четырех отраслевых рейтингах из восьми: «Стратегия на рынке акций», «Банки», «Телеком и медиа», «Потребительский рынок».

«Мы очень рады, что в очередной раз признаны лидерами рэнкинга международного издания Institutional Investor среди аналитических команд России, - говорит руководитель Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик. - Команда Sberbank Investment Research обладает глубоким знанием региональных рынков и глобальной экспертизы. Это позволяет нам готовить качественную отраслевую аналитику, которая помогает тысячам наших корпоративных и частных клиентов принимать взвешенные инвестиционные решения, ведущие к приумножению их финансов».

Также аналитики банка победили в семи индивидуальных отраслевых номинациях из восьми: «Стратегия на рынке акций» (Андрей Кузнецов), «Экономика» (Антон Струченевский), «Металлы и добыча полезных ископаемых» (Ирина Лапшина), «Банки» (Эндрю Кили), «Телеком и медиа» (Светлана Суханова), «Потребительский сектор» (Михаил Красноперов), «Малые и средние компании» (Федор Корначев). Лучшим аналитиком России (в абсолютной категории) назван Андрей Кузнецов.