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Кабмин распределит 22 млрд рублей на горячее питание школьников

17:32 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России распределит 22 млрд рублей на обеспечение в этом году горячего питания для учеников начальных классов во всех школах, которые к этому готовы. Об этом в среду сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня внесем <…> изменения в правила предоставления субсидии, распределим 22 млрд рублей на эти цели в текущем году и сможем обеспечить возможность предоставления горячего питания с привлечением федеральных средств гораздо большему числу детей, чем планировалось ранее", - сказал глава кабмина на заседании правительства.

По его словам, до этого федеральную субсидию на организацию горячего питания могли получить только регионы, где все без исключения школы к этому готовы. "Таким образом, регионы, где лишь несколько школ не успели подготовить, могли остаться без федеральной поддержки. Мы считаем это несправедливым", - пояснил Мишустин. Как отметил премьер, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение правительства, чтобы федеральные средства могли получить все школы, где есть возможность организовать горячее питание детей.

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