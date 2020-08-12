Против Белоруссии могут ввести санкции при провала посреднической инициативы - президент Литвы

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Провал подготовленного Литвой, Латвией и Польшей плана разрешения кризиса в Белоруссии повлечет за собой применение к Минску европейских и национальных санкций. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"В случае отказа от предложенных мер в отношении Белоруссии могут быть применены как национальные, так и европейские санкции", - заявил он.