Против Белоруссии могут ввести санкции при провала посреднической инициативы - президент Литвы
20:00 12.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Провал подготовленного Литвой, Латвией и Польшей плана разрешения кризиса в Белоруссии повлечет за собой применение к Минску европейских и национальных санкций. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"В случае отказа от предложенных мер в отношении Белоруссии могут быть применены как национальные, так и европейские санкции", - заявил он.
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