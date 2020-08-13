Муфтият Дагестана пообещал запретить женское обрезание

22:40

В Дагестане выпустят фетву (разъяснение вопроса религиозно-правового характера, которое дает муфтий) о запрете женского обрезания. Как рассказал руководитель отдела по фетвам при муфтияте Дагестана Зайнулла-хаджи Атаев, операции на женских половых органах может проводить только врач и только по медицинским показаниям.

Атаев пояснил: любые другие операции проводить запрещено, хотя они до сих пор распространены в некоторых районах Дагестана. Нередко их выполняют из религиозных соображений. «Если бы к нам приходили вот эти специалисты, которые мотивируют это с религиозной точки зрения, то мы бы им напрочь запретили это делать», — рассказал он в интервью ROMB.

В мае этого года в России было заведено первое уголовное дело о женском обрезании. Тогда операцию провели девятилетней девочке в Магасе. spid.center