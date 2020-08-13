У посольства Белоруссии в Лондоне прошла мирная акция протеста
08:00 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше 100 человек приняли в среду вечером участие в мирной протестной акции у посольства Белоруссии в Лондоне. Участники пикета, освещавшие его ход в социальных сетях, прошли к зданию посольства через центр города с плакатами и мегафонами, требуя "положить конец насилию" и "провести честные выборы".
В Марше солидарности с Белоруссией принимали участие не только выходцы из республики, но и британцы, а также граждане других стран. Помимо бело-красно-белых флагов, которые являются одним из символом Белоруссии, участники акции несли флаг Украины.
По словам организаторов, участники марша ставили перед собой цель "выразить солидарность с белорусским народом", "добиться поддержки со стороны британского правительства", чтобы остановить насилие и потребовать проведения новых президентских выборов или пересчета голосов, а также "в конечном итоге положить конец диктатуре и признать Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии".
НОВОСТИ
- 16:12 12.08.2020
- Южная Корея приступит к строительству первого собственного авианосца
- 13:20 12.08.2020
- В Иркутске по поручению президента будет построено суворовское училище - Шойгу
- 20:00 11.08.2020
- Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом совершил успешную посадку в Пермском крае
- 14:12 11.08.2020
- США усилили мощность авиабазы в Эстонии
- 13:32 11.08.2020
- Космические силы США оставляют за собой право вести наступательные действия, следует из доктрины
- 12:05 11.08.2020
- Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области
- 12:20 10.08.2020
- Крупнейшие учения двух армий ЦВО с участием 12 тыс. человек начались в Сибири и Поволжье
- 09:00 09.08.2020
- Глава Пентагона: Мы перебрасываем много войск дальше на восток Европы, ближе к границам России
- 17:00 08.08.2020
- В учениях на побережье Чукотки участвуют более 1 тыс. морских пехотинцев
- 18:40 06.08.2020
- Армия Хафтара получила новую партию оружия и военной техники, сообщили его противники
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать