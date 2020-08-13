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НОВОСТИ

У посольства Белоруссии в Лондоне прошла мирная акция протеста

08:00 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше 100 человек приняли в среду вечером участие в мирной протестной акции у посольства Белоруссии в Лондоне. Участники пикета, освещавшие его ход в социальных сетях, прошли к зданию посольства через центр города с плакатами и мегафонами, требуя "положить конец насилию" и "провести честные выборы".

В Марше солидарности с Белоруссией принимали участие не только выходцы из республики, но и британцы, а также граждане других стран. Помимо бело-красно-белых флагов, которые являются одним из символом Белоруссии, участники акции несли флаг Украины.

По словам организаторов, участники марша ставили перед собой цель "выразить солидарность с белорусским народом", "добиться поддержки со стороны британского правительства", чтобы остановить насилие и потребовать проведения новых президентских выборов или пересчета голосов, а также "в конечном итоге положить конец диктатуре и признать Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии".

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