Госсекретарь США не исключил введение санкций против Белоруссии

09:32 Источник: Коммерсант.ru

США обеспокоены ситуацией в Белоруссии примут необходимые меры, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, опубликованном на сайте ведомства. Каким именно будет ответ, Вашингтон еще не решил — возможны разные варианты, в том числе введение санкций.

«Мы пока не определились, каким будет ответ, но я могу сказать вам следующее: мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями, которые также обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем принимать необходимые меры»,— сказал господин Помпео. Коммерсантъ

