Госсекретарь США не исключил введение санкций против Белоруссии
09:32 13.08.2020 Источник: Коммерсант.ru
США обеспокоены ситуацией в Белоруссии примут необходимые меры, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, опубликованном на сайте ведомства. Каким именно будет ответ, Вашингтон еще не решил — возможны разные варианты, в том числе введение санкций.
«Мы пока не определились, каким будет ответ, но я могу сказать вам следующее: мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями, которые также обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем принимать необходимые меры»,— сказал господин Помпео. Коммерсантъ
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