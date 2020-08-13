Более 20% россиян считают, что члены семьи отвлекают их во время удаленной работы - опрос
14:12 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 20% россиян считают, что главным минусом удаленки являются члены семьи, которые отвлекают их от работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса на портале Роструда "Работа в России", которые имеются в распоряжении ТАСС.
По данным опроса, для 21,1% россиян минус удаленной работы заключается в том, что трудно организовать свой рабочий день, 13,17% жалуются на слабую коммуникацию с коллегами, 12,47% респондентов заявили, что продолжают работать после окончания рабочего дня. Еще 5,59% жалуются на одиночество во время удаленной работы. Однако каждый четвертый россиянин (24,82%) отметил, что минусов у удаленки нет.
Как показал опрос, основным плюсом дистанционной занятости 35,17% россиян назвали экономию времени на дорогу, 17,03% рассказали о возможности выбора своего места работы, 14,96% увидели главный плюс в том, что легче спланировать свой рабочий день.
Для 8,29% основным плюсом такой работы оказалось неучастие в сплетнях и офисной жизни. При этом четверть респондентов (24,54%) не увидела плюсов в удаленной занятости.
Исследование проводилось на портале Роструда "Работа в России" в мае - июне 2020 года. В нем приняли участие более 55 тыс. человек.
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